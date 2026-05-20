Logis 08: Presiden Prabowo Siapkan Strategi Nasional Hadapi Geopolitik dan Gejolak Ekonomi Global

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik dan gejolak ekonomi global yang terus meningkat.

Menurut Anshar Ilo, di tengah konflik internasional, tekanan terhadap nilai tukar mata uang, serta perlambatan ekonomi di berbagai negara, Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang tenang, visioner, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

“Presiden Prabowo memahami bahwa dunia sedang menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang sangat kompleks. Karena itu, pemerintah menyiapkan kebijakan yang terukur agar ekonomi nasional tetap stabil dan rakyat terlindungi,” ujar Anshar Ilo, Rabu (20/5/2026).

Ketua Relawan Pemenangan Prabowo-Gibran Logis 08 ini menjelaskan bahwa sejumlah langkah yang telah disiapkan pemerintah antara lain penguatan ketahanan pangan dan energi, hilirisasi sumber daya alam, pengendalian fiskal, penguatan nilai tukar rupiah, serta optimalisasi penerimaan negara dari komoditas strategis.

Dalam pidatonya mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh ketidakpastian, namun pemerintah tetap optimistis menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi, dan kesejahteraan rakyat.

Anshar menilai kebijakan Presiden Prabowo yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 menunjukkan keyakinan pemerintah terhadap kekuatan fundamental ekonomi nasional.

“Di saat banyak negara mengalami tekanan ekonomi, Presiden Prabowo justru menyiapkan strategi besar agar Indonesia semakin mandiri dan tidak mudah terpengaruh oleh gejolak global,” katanya.

Menurutnya, langkah Presiden Prabowo untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan penerimaan devisa, dan menjaga stabilitas fiskal merupakan fondasi penting untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.