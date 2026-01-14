Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Logo Baru Menandai Proyeksi Honda di Era Elektrifikasi

Rabu, 14 Januari 2026 – 14:20 WIB
Logo Baru Menandai Proyeksi Honda di Era Elektrifikasi - JPNN.COM
Logo Honda. Foto: Honda

jpnn.com - Honda Motor Co., Ltd. memperkenalkan pembaruan Logo H sebagai simbol baru bisnis mobilnya.

Langkah tersebut bukan sekadar penyegaran visual, melainkan penanda arah transformasi besar Honda menuju era elektrifikasi.

Logo H telah menjadi identitas kendaraan Honda sejak pertama kali digunakan pada 1963.

Selama lebih dari enam dekade, simbol terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman dan teknologi otomotif.

Kini, pembaruan desain kembali dilakukan seiring pengembangan mobil listrik generasi terbaru Honda.

Logo H versi baru dikembangkan selaras dengan proyek ambisius Honda 0 Series, lini kendaraan listrik yang dirancang dengan filosofi “memulai dari nol”.

Pendekatan itu mencerminkan tekad Honda untuk kembali ke akar sebagai produsen otomotif yang mengutamakan inovasi, efisiensi, dan relevansi bagi pelanggan global.

Secara visual, logo terbaru tampil lebih modern dengan bentuk yang menyerupai dua tangan terbentang.

