Logo Projo Tak Lagi Wajah Jokowi, Budi Arie Bilang Begini

Sabtu, 01 November 2025 – 17:17 WIB
Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya akan melakukan transformasi pada organisasi sukarelawan itu.

Salah satunya ialah dengan mengganti logo yang semula wajah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan seusai pembukaan Kongres III Projo di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, Sabtu (1/11).

"Kemungkinan merubah logo Projo, yang nanti akan diputuskan di kongres ketiga ini.

Logo Projo akan kami ubah, supaya tidak terkesan mengkultuskan individu," kata Budi Arie.

Namun, dia menjelaskan organisasi sukarelawan itu kemungkinan akan tetap menggunakan nama Projo.

"(Ubah nama) enggak, sementara itu. Nanti kami lihat mekanisme persetujuan dari teman-teman Kongres," jelasnya.

Budi Arie juga menjelaskan Projo tidak akan mendirikan sebuah partai, tetapi bergabung dengan parpol yang sudah ada.

