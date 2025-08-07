LokalMade Hadir di PIK Avenue, Bazar Gaya Hidup Brand Asli Indonesia Berhadiah Emas

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Suasana atrium utama PIK Avenue di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, terasa berbeda sejak 31 Juli lalu.

Dentuman musik, antrean di booth fashion, hingga teriakan kecil pengunjung yang berhasil menang claw machine atau permainan mesin jepit jadi penanda satu hal: LokalMade hadir lagi.

Dengan mengusung tema The Unseen, LokalMade yang akan berlangsung hingga 10 Agustus 2025 itu menghadirkan lebih dari 50 jenama (brand) lokal dari kategori fesyen, makanan dan minuman atau food and beverage (F&B), aksesoris,wewangian, hingga hobi.

Kurasi yang ketat membuat produk-produk yang disuguhkan di LokalMade tidak hanya estetis, tetapi juga autentik dan berkualitas.

Yang membuat LokalMade makin seru ialah kombinasi antara belanja dan hiburan. Ada fashion runway hampir setiap hari, diselingi penampilan disjoki dan suguhan jazz secara live yang bikin suasana tetap hidup.

Di sela belanja, pengunjung juga bisa mengikuti gelar wicara atau talkshow bersama kreator konten lokal yang berbagi insight tentang gaya hidup, tren, dan dunia UMKM.

Namun, bukan hanya produk dan hiburan yang menjadi magnet pengunjung LokalMade. Dua program unggulan, yakni claw machine dan undian emas logam mulia 5 gram, berhasil menghidupkan antrean di booth redemption sejak hari pertama LokalMade.

Pengunjung yang berbelanja minimal Rp 250 ribu langsung bisa menukarkan struk transaksi untuk bermain claw machine gratis. Hadiahnya mulai dari parfum ukuran penuh, merchandise eksklusif, hingga gift menarik dari tenant.