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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Lokasi Resmi Pusat Finansial Internasional di Provinsi Bali Masih Dikaji

Rabu, 22 Juli 2026 – 18:33 WIB
Lokasi Resmi Pusat Finansial Internasional di Provinsi Bali Masih Dikaji - JPNN.COM
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal PFII. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah masih melakukan kajian untuk menentukan lokasi resmi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Provinsi Bali.

Meskipun Bali sudah dipastikan menjadi provinsi tuan rumah, titik koordinat wilayah spesifiknya masih dalam tahap pembahasan proposal.

Sejumlah wilayah strategis di Pulau Dewata telah muncul sebagai kandidat kuat untuk dikembangkan menjadi pusat keuangan tersebut.

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Menkeu mengungkapkan ada beberapa usulan nama daerah yang sedang masuk dalam radar pantauan pemerintah.

"Ada usul beberapa nama. Ada yang Bali Utara, ada yang Kura-Kura, ada yang Sanur, ada yang ini, tetapi kan belum clear proposal yang jelas seperti apa," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (21/7).

Sesuai dengan amanat undang-undang, Menkeu memiliki otoritas penuh untuk menetapkan keputusan akhir mengenai lokasi tersebut.

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Namun, proses pengambilan keputusan tetap akan melibatkan tim khusus untuk melakukan penilaian secara objektif dan teknis.

Salah satu kriteria utama dalam pemilihan lokasi yakni kemudahan dalam membangun infrastruktur pendukung, yang memadai bagi pelaku bisnis.

Menkeu mengungkapkan pemerintah masih melakukan kajian untuk menentukan lokasi resmi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Provinsi Bali.

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TAGS   Pusat Finansial Internasional Indonesia  Menkeu Purbaya Yudhi  Bali  investasi 
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