Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lokot Desak Evaluasi Sistem Keselamatan Kereta Api Pascainsiden Bekasi Timur

Sabtu, 09 Mei 2026 – 21:07 WIB
Lokot Desak Evaluasi Sistem Keselamatan Kereta Api Pascainsiden Bekasi Timur - JPNN.COM
Sistem Keselamatan Kereta Api Diminta Dievaluasi Menyeluruh. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Lokot Nasution, meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan pola operasi perjalanan kereta api pascakecelakaan di Stasiun Bekasi Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Lokot menanggapi insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026.

Kecelakaan itu dilaporkan menyebabkan 14 orang meninggal dunia dan 84 orang lainnya mengalami luka-luka.

Baca Juga:

Lokot menegaskan evaluasi diperlukan untuk memastikan sistem keselamatan perkeretaapian nasional berjalan optimal dan mampu mencegah terulangnya kecelakaan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi penting, terutama terkait pola operasi dan upaya peningkatan keselamatan perjalanan kereta api,” kata Lokot kepada awak media.

Menurut dia, peningkatan standar keselamatan harus menjadi prioritas utama agar operasional kereta api semakin aman dan risiko kecelakaan dapat ditekan semaksimal mungkin.

Baca Juga:

Lokot juga menyoroti kemungkinan adanya gangguan pada sistem persinyalan yang digunakan di jalur kereta api di Pulau Jawa.

Dia menjelaskan, sebagian besar lintasan telah menggunakan sinyal elektrik yang seharusnya otomatis menunjukkan lampu merah apabila terdapat kereta yang berhenti di satu petak jalur.

Lokot mendesak evaluasi sistem keselamatan kereta api usai kecelakaan maut di Bekasi Timur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Muhammad Lokot Nasution  Sistem Keselamatan  kereta api  kecelakaan kereta 
BERITA MUHAMMAD LOKOT NASUTION LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp