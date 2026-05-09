Lokot Desak Evaluasi Sistem Keselamatan Kereta Api Pascainsiden Bekasi Timur

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Lokot Nasution, meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan pola operasi perjalanan kereta api pascakecelakaan di Stasiun Bekasi Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Lokot menanggapi insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026.

Kecelakaan itu dilaporkan menyebabkan 14 orang meninggal dunia dan 84 orang lainnya mengalami luka-luka.

Lokot menegaskan evaluasi diperlukan untuk memastikan sistem keselamatan perkeretaapian nasional berjalan optimal dan mampu mencegah terulangnya kecelakaan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi penting, terutama terkait pola operasi dan upaya peningkatan keselamatan perjalanan kereta api,” kata Lokot kepada awak media.

Menurut dia, peningkatan standar keselamatan harus menjadi prioritas utama agar operasional kereta api semakin aman dan risiko kecelakaan dapat ditekan semaksimal mungkin.

Lokot juga menyoroti kemungkinan adanya gangguan pada sistem persinyalan yang digunakan di jalur kereta api di Pulau Jawa.

Dia menjelaskan, sebagian besar lintasan telah menggunakan sinyal elektrik yang seharusnya otomatis menunjukkan lampu merah apabila terdapat kereta yang berhenti di satu petak jalur.