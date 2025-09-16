Lola Nelria: Putusan Hakim Agung Harus Junjung Tinggi Rasa Keadilan dan Kemanusiaan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Lola Nelria Oktavia, menyampaikan harapannya agar para calon hakim agung yang baru disetujui dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas. Pernyataan ini disampaikan usai proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi calon hakim Mahkamah Agung dan calon hakim ad hoc HAM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/9).

"Semoga amanah besar yang telah dipercayakan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan keberanian dalam menegakkan hukum," kata Lola Nelria Oktavia.

Politikus Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa para hakim agung diharapkan dapat menghadirkan putusan-putusan yang tidak hanya berlandaskan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi rasa keadilan dan nilai kemanusiaan.

"Karena di pundak merekalah kepercayaan rakyat dititipkan untuk menjadikan Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dalam mencari keadilan," tegasnya.

Wakil Bendahara DPP Partai NasDem ini menyatakan akan terus memberikan dukungan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar lembaga peradilan semakin kuat dan transparan. "Saya mengucapkan selamat kepada para calon yang telah berhasil melalui proses panjang ini," tandas legislator dapil Jabar XI tersebut.

Dalam proses fit and proper test sebelumnya, Lola menyoroti isu strategis seperti kebijakan pajak karbon. Ia meminta perspektif calon Hakim Agung Diana Malemita Ginting terkait insentif dan penerapan tarif pajak karbon yang adil.

“Mengingat ada tantangan pelemahan ekonomi dan dampaknya pada masyarakat miskin dan rentan, bagaimana anda sebagai calon hakim berkontribusi dalam menyusun kebijakan insentif dan tarif pajak karbon yang mendorong pelaku industri mengurangi emisi, tapi tetap menjaga daya saing dan memastikan keadilan sosial,” tanya Lola pada Rabu (10/9).

Komisi III DPR RI telah menyetujui sembilan calon hakim agung dan satu calon hakim ad hoc HAM. Mereka adalah Heru Pramono (kamar perdata), Budi Nugroho (kamar TUN khusus pajak), Hari Sugiharton (kamar TUN), Agustinus Purnomo Hadi (kamar militer), Diana Malemita Ginting (kamar TUN khusus pajak), Lailatul Arofah (kamar agama), Muhayah (kamar agama), Ennid Hasanuddin (kamar perdata), Suradi (kamar pidana), dan Puguh Haryogi (hakim ad hoc HAM). (tan/jpnn)



