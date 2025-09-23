Lola Oktavia: Pos Kamling Bukti Keterlibatan Masyarakat Jaga Keamanan

jpnn.com, GARUT - Program Teh Lola Berbakti Jilid II mewujudkan pembangunan Pos Kamling (Pos Keamanan Lingkungan) di RT 01 RW 05, Kampung Cinagara, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Pembangunan ini merupakan bagian dari program percontohan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang dianjurkan pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah pedesaan.

Pos kamling tersebut dibangun secara gotong royong bersama warga setempat. Fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ronda malam, tetapi juga menjadi ruang berkumpul dan pusat aktivitas masyarakat. Keberadaannya diharapkan dapat memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian warga.

Anggota Komisi III DPR RI, Lola Nelria Oktavia, yang mendukung program ini, menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman. "Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga bagian dari kesadaran kolektif kita semua. Pos kamling ini adalah wujud nyata bahwa dengan kebersamaan, masyarakat mampu menjaga wilayahnya sendiri sekaligus memperkuat ikatan sosial," ujar Lola.

Pembangunan pos kamling di Cinagara mendapat sambutan positif dan partisipasi aktif warga, mulai dari persiapan material hingga proses pembangunan. Melalui program Teh Lola Berbakti Jilid II, Lola berharap inisiatif serupa dapat dicontoh oleh desa-desa lain di Garut dan sekitarnya.

Pos kamling di Cinagara diharapkan menjadi model Siskamling yang efektif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal bagi daerah lainnya. (tan/jpnn)