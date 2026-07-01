Lolos dari OTT KPK, Bupati Kuansing Tiba-Tiba Menyerahkan Diri Seusai Istri Muda Dibawa ke Jakarta

jpnn.com - Setelah lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain menyerahkan diri kepada penyidik lembaga antirasuah.

Keduanya tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa (30/6/2026) malam, setelah bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta.

Informasi penyerahan diri tersebut dibenarkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

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“Benar, Bupati dan Sekda Kuansing menyerahkan diri,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (1/7).

Menurut Budi, kedua pejabat tersebut tiba di Gedung KPK sekitar pukul 21.17 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik.

Penyerahan diri itu terjadi sehari setelah KPK menggelar OTT di Kabupaten Kuansing pada Senin (29/6/2026).

Dalam operasi tersebut, tim antirasuah mengamankan 10 orang di Kuansing dan Jakarta.

Dari jumlah tersebut, lima orang dibawa ke Gedung KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.