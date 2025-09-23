Lolos Final Indonesia, 5 Teknisi Terbaik Midea Club Siap Bersaing di Tiongkok

jpnn.com, JAKARTA - Midea Club menetapkan lima teknisi terbaik nasional yang akan mewakili Indonesia di ajang Midea Club ASEAN Flash Installation Tournament 2025 di Tiongkok.

Kelima teknisi terbaik telah melalui babak penyisihan di tujuh kota besar Indonesia dan Final Round di Jakarta.

Dari total 280 peserta pada tahap awal, terpilih 21 finalis dari kota Jakarta, Tangerang, Bekasi, Semarang, Yogyakarta, Bali, dan Surabaya.

Mereka kemudian bertanding di Final Round pada Minggu, 22 September 2025, memperebutkan 10 posisi terbaik nasional.

Dari 10 pemenang tersebut, lima nama terbaik yakni Agung Nugroho, Nanang Eko Setyawan, Tarman, Muhammad Suyono Yatin, dan Edy Umar berhasil meraih tiket menuju level internasional.

“Ajang ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga bentuk penghargaan Midea untuk para teknisi yang telah menjadi garda terdepan layanan kami."

"Dengan berangkat ke China, para pemenang juga mendapatkan pengalaman bertanding di kancah internasional bersama rekan-rekan teknisi terbaik dari Asia Tenggara,” ungkap Head of Sales Residential Air Conditioner Midea Electronics Indonesia Ighvar Rabbighfirly, dalam keterangannya, Selasa (23/9).

Ighvar mengungkapkan installer/teknisi menjadi representasi langsung perusahaan di lapangan.