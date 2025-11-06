Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Lolos Sanksi MKD, Adies & Uya Kuya Segera Aktif Lagi di DPR

Kamis, 06 November 2025 – 16:42 WIB
Lolos Sanksi MKD, Adies & Uya Kuya Segera Aktif Lagi di DPR - JPNN.COM
Gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebutkan dua legislator yang tak terkena sanksi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yakni Adies Kadir dan Surya Utama atau Uya Kuya bakal kembali aktif sebagai anggota parlemen.

Menurut Cucun, putusan MKD yang menyatakan Adies dan Uya tak melanggar etik akan disampaikan saat Rapat Paripurna DPR RI.

"Jadi pimpinan MKD sudah berkirim surat ke pimpinan DPR untuk semua keputusan yang diambil oleh MKD itu untuk disampaikan di Rapat Paripurna," kata dia melalui layanan pesan, Kamis (6/11).

Baca Juga:

Namun, Cucun mengaku tidak mengetahui jadwal Rapat Paripurna untuk mengumumkan kembali Adies dan Uya kembali aktif sebagai Anggota DPR.

"Ya, nanti diumumkan dulu di Paripurna," 

Sebelumnya, MKD membuat putusan terhadap lima legislator nonaktif terkait kasus pelanggaran etik. 

Baca Juga:

Tiga dari lima legislator nonaktif terbukti melanggar kode etik dan disanksi nonaktif dengan waktu beragam.

Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun menjadi figur yang membacakan putusan lima legislator nonaktif, yakni Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, serta Ahmad Sahroni. 

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebutkan Adies Kadir dan Surya Utama atau Uya Kuya bakal kembali aktif sebagai legislator.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Adies Kadir  MKD  Anggota DPR  Uya Kuya 
BERITA ADIES KADIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp