Lomba Bulutangkis Suguhkan Pertarungan Sengit di Ajang Tarkam Kemenpora Sinjai

Minggu, 30 November 2025 – 13:07 WIB

jpnn.com, SINJAI - Kejuaraan Antar Kampung (Tarkam) Kemenpora 2025 di Kabupaten Sinjai berlangsung dramatis.

Ajang ini menjadi adu gengsi antarpeserta, terutama di lomba bulutangkis.

Persaingan ketat antar pebulutangkis dari berbagai kecamatan ini mewarnai rangkaian kegiatan yang ditutup oleh Wakil Bupati Sinjai, A. Mahyanto Mazda, di Alun-Alun Sinjai Bersatu, Minggu (30/11/2025) pagi.

Penutupan berlangsung bersamaan dengan pelepasan peserta Fun Run yang diikuti ratusan pelari.

Tahun ini, Sinjai menjadi salah satu dari 47 kabupaten/kota di Indonesia yang dipercaya Kemenpora menyelenggarakan Kejuaraan Tarkam dengan tema “Olahraga Pilar Pembangunan Indonesia”.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati A. Mahyanto Mazda menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong kegiatan olahraga masyarakat.

Ia menilai Tarkam bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga ruang memperkuat kebersamaan, kreativitas, dan inovasi anak muda.

“Kita akan mensupport terus anak-anak muda yang kreatif dan berinovasi melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Hal ini sebagai upaya memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat,” ujar A. Mahyanto.