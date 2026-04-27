Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lomba Lari hingga Pentas Seni Siswa Meriahkan HUT ke-15 Sekolah Kesatuan Bangsa

Senin, 27 April 2026 – 14:17 WIB
Lomba lari hingga pentas seni siswa meriahkan HUT ke-15 Sekolah Kesatuan Bangsa yang berlangsung di Museum Benteng Vredeburg. Foto dokumentasi SKB

jpnn.com, JAKARTA - Perayaan KBS Day 2026 dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-15 Sekolah Kesatuan Bangsa berlangsung meriah di Museum Benteng Vredeburg.

Acara itu menjadi puncak rangkaian kegiatan yang sebelumnya telah diisi dengan berbagai agenda seperti fun walk, donor darah, liga futsal, hingga kompetisi 3-on-3 basketball.

Agenda utama KBS Day 2026 adalah KBS Run 5K yang diikuti oleh seluruh warga sekolah serta peserta umum.

Kegiatan itu dibuka langsung oleh Kepala SMA Kesatuan Bangsa, Husen Abdillah.

"Untuk pelepasan peserta, mulai dari titik start dan finish di kawasan museum," kata Husen Abdillah, Senin (27/4).

Dia menyebutkan, KBS Day menjadi bulan peringatan hari kelahiran Sekolah Kesatuan Bangsa.

Pembukaan kegiatan tersebut dilaksanakan pada awal April dengan rangkaian aktivitas sosial yang melibatkan warga sekitar sekolah.

Dia mengatakan pembukaan KBS Day ditandai dengan kegiatan jalan santai bersama warga menyusuri lingkungan sekitar kampus Kesatuan Bangsa.

Sekolah Kesatuan Bangsa  lomba lari  jalan santai  Pentas Seni 
BERITA SEKOLAH KESATUAN BANGSA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp