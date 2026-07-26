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JPNN.com - Entertainment - Musik

Lompatan Bernadya Lewat Konser Semoga Hanya di Mimpi

Minggu, 26 Juli 2026 – 15:15 WIB
Lompatan Bernadya Lewat Konser Semoga Hanya di Mimpi - JPNN.COM
Bernadya saat 'Semoga Hanya di Mimpi Album Showcase' di Tennis Indoor Senayan, Jakarta , Sabtu (25/7) malam. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bernadya sukses menggelar konser bertajuk Semoga Hanya di Mimpi Album Showcase di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7) malam.

Konser tersebut merupakan bentuk perayaan album terbarunya, Semoga Hanya di Mimpi, yang dirilis pada 24 Juni 2026.

Oleh sebab itu, Bernadya mengaku cukup gugup ketika mempersiapkan konser Semoga Hanya di Mimpi Album Showcase.

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"Aku nervous ya, setiap hari tuh terasa kayak 10 hari lagi, terus 3 hari lagi, setiap hari isinya mules, panik. Karena rasanya cepat banget," kata Bernadya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu (25/7).

Lompatan Bernadya Lewat Konser Semoga Hanya di Mimpi

Semoga Hanya di Mimpi Album Showcase sekaligus menjadi komitmen JUNI Records dalam merayakan perilisan artisnya, termasuk Bernadya.

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CEO Juni Records, Adryanto Pratono menyebut ini merupakan konser Bernadya dengan skala produksi paling besar.

"Setelah Konser Babak Penutup di Graha Bhakti Budaya, pindah ke Tennis Indoor adalah lompatan yang diperlukan Bernadya karena ini adalah tantangan baru, menaklukkan panggung yang lebih besar," ucap pria yang karib disapa Boim itu.

Penyanyi Bernadya sukses menggelar konser bertajuk Semoga Hanya di Mimpi Album Showcase di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7) malam.

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TAGS   Bernadya  Konser Bernadya  Album Bernadya  Semoga Hanya di Mimpi  Antara Suara  Juni Records 
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