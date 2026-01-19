Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Long Weekend Isra Mi'raj, Ada 120.833 Kendaraan Melintas di Jalan Tol Trans Sumatera

Senin, 19 Januari 2026 – 16:54 WIB
Long Weekend Isra Mi'raj, Ada 120.833 Kendaraan Melintas di Jalan Tol Trans Sumatera - JPNN.COM
Gerbang Tol Palembang. Foto: dokumen Hutama Karya.

jpnn.com, PALEMBANG - PT Hutama Karya (Persero) menyampaikan trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) periode long weekend perayaan Isra Mi’raj pada 16 Januari 2026.

Berdasarkan catatan, kendaraan terpantau meningkat pada sejumlah ruas utama, khususnya pada koridor penghubung antarkota dan akses menuju kawasan perkotaan.

EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Mardiansyah menerangkan bahwa 

Baca Juga:

secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi pada 16 Januari 2026 tercatat 120.833 kendaraan atau meningkat 22,03 persen dibandingkan trafik normal. 

"Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," terang Mardiansyah, Senin (19/1). 

Seiring dengan meningkatnya mobilitas pada periode long weekend, Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. 

Baca Juga:

"Pengguna jalan juga diharapkan memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, serta memanfaatkan rest area untuk beristirahat apabila merasa lelah atau mengantuk," pesan Mardiansyah. 

Berikut rekap trafik harian ruas tol yang beroperasi periode 16 Januari 2026.

Ada 120.833 kendaraan yang melintas di Jalan Tol Trans Sumatera pada momen long weekend Isra Mi'raj.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jalan Tol Trans Sumatera  JTTS  Long Weekend  volume kendaraan 
BERITA JALAN TOL TRANS SUMATERA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp