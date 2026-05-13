Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Long Weekend, KAI Operasikan 270 Perjalanan LRT Jabodebek per Hari

Rabu, 13 Mei 2026 – 18:31 WIB
Long Weekend, KAI Operasikan 270 Perjalanan LRT Jabodebek per Hari - JPNN.COM
LRT Jabodebek. Foto dok LRT Jabodebek

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengoperasikan 270 perjalanan LRT Jabodebek per hari selama periode libur panjang akhir pekan pada 14-17 Mei 2026.

Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika mengatakan, pada periode libur panjang LRT Jabodebek merupakan moda transportasi yang terhubung langsung dengan pusat aktivitas tanpa harus menghadapi kepadatan lalu lintas.

"LRT Jabodebek menjadi salah satu pilihan utama karena terintegrasi dengan berbagai moda lanjutan dengan efisiensi dari segi kepastian waktu dan kepraktisan moda lanjutan,” ujarnya.

Baca Juga:

Keberadaan stasiun LRT Jabodebek yang terhubung dengan berbagai moda transportasi lanjutan memudahkan mobilitas masyarakat menuju berbagai pusat aktivitas.

LRT Jabodebek telah terintegrasi dengan KRL Commuter Line, Kereta Cepat Whoosh, KA Bandara, MRT Jakarta, Transjakarta, serta transportasi lanjutan lainnya.

Selain itu, sejumlah stasiun juga memiliki akses menuju destinasi wisata dan pusat kegiatan masyarakat seperti destinasi wisata dan kawasan pusat perbelanjaan.

Baca Juga:

Untuk mendukung kenyamanan pengguna selama menggunakan layanan LRT Jabodebek, KAI menyediakan berbagai fasilitas pengguna prioritas seperti ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas.

KAI juga menyediakan water station di seluruh stasiun sehingga pengguna dapat mengisi ulang botol minum atau tumbler secara gratis sebagai bagian dari dukungan terhadap gaya hidup ramah lingkungan.

LRT Jabodebek bisa menjadi pilihan transportasi publik yang praktis dan efisien bagi masyarakat untuk berwisata maupun berkunjung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   LRT Jabodebek  LRT  KAI  Long Weekend 
BERITA LRT JABODEBEK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp