Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Maluku

Longboat Mati Mesin di Maluku Tenggara, 17 Penumpang Dievakuasi Tim SAR

Selasa, 27 Januari 2026 – 07:40 WIB
Longboat Mati Mesin di Maluku Tenggara, 17 Penumpang Dievakuasi Tim SAR - JPNN.COM
Sebanyak 17 penumpang sebuah longboat berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dari Pos SAR Tual setelah terombang-ambing di Perairan Maluku Tenggara akibat mati mesin pada Senin, (27/1/2026). ANTARA/HO/Basarnas Ambon) (Basarnas Ambon

jpnn.com - AMBON - Sebuah longboat (perahu panjang) terombang-ambing akibat mati mesin di tengah laut di perairan Maluku Tenggara, Maluku. Tim SAR Gabungan yang menerima laporan kejadian itu langsung bergerak dan berhasil mengevakuasi 17 penumpang longboat tersebut.

Longboat tersebut dilaporkan bertolak dari Pulau Kei Besar tujuan Pulau Kei Kecil dengan membawa belasan penumpang yang terdiri dari anak-anak dan orang tua.

Koordinator Pos SAR Tual yang menerima informasi tersebut sekitar pukul 15.05 WIT bersama unsur SAR Gabungan langsung dikerahkan menggunakan RIB Pos SAR Tual menuju lokasi kejadian pada koordinat 5°30'26.06"S-132°48'12.67"E, Jarak ± 8,6 Nautical Mile, dan Heading 22.86° arah Timur Laut dari Pos SAR Tual.

Baca Juga:

"Kondisi membahayakan jiwa manusia kembali terjadi di sekitar perairan Maluku tepatnya di perairan Maluku Tenggara hari ini setelah sebuah longboat berpenumpang 17 orang dilaporkan mengalami mati mesin dan membutuhkan bantuan SAR," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ambon, Maluku Muhamad Arafah di Ambon.

"Setelah menerima informasi tersebut, tim SAR Gabungan kami dikerahkan pukul 15.20 WIT menuju lokasi kejadian. Setelah tiba di lokasi kejadian pada pukul 15.45 WIT dan tim berhasil menemukan longboat tersebut serta seluruh korban dalam keadaan selamat," ujarnya.

Kini seluruh penumpang sudah dievakuasi ke Kota Tual dengan selamat dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga.

Baca Juga:

Adapun para penumpang yang berhasil dievakuasi ialah Petronela Yamtel (28), Yulianus Seluar (15), Leonardus Rahakorat (7 bulan), Melati Eluar (8), Welmina (30), Amalia (54), Nengsi T (9), Zidon R (5), Alexendrina (10), Martence R (25), Elizabet Elruat (45), Andreas Elhuar (2), Yusuf Eluar (54), Inusensius Rahakorat (32), Kostantinus Elluar (50), Icak Elluar (53), serta Moricius elluar (15). (antara/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:

Sebuah longboat terombang-ambing di laut karena mati mesin di perairan Maluku Tenggara, 17 penumpang dievakuasi Tim SAR. 

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Longboat Mati Mesin  Tim Sar  Maluku Tenggara  evakuasi penumpang kapal 
BERITA LONGBOAT MATI MESIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp