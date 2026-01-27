Longboat Mati Mesin di Maluku Tenggara, 17 Penumpang Dievakuasi Tim SAR

jpnn.com - AMBON - Sebuah longboat (perahu panjang) terombang-ambing akibat mati mesin di tengah laut di perairan Maluku Tenggara, Maluku. Tim SAR Gabungan yang menerima laporan kejadian itu langsung bergerak dan berhasil mengevakuasi 17 penumpang longboat tersebut.

Longboat tersebut dilaporkan bertolak dari Pulau Kei Besar tujuan Pulau Kei Kecil dengan membawa belasan penumpang yang terdiri dari anak-anak dan orang tua.

Koordinator Pos SAR Tual yang menerima informasi tersebut sekitar pukul 15.05 WIT bersama unsur SAR Gabungan langsung dikerahkan menggunakan RIB Pos SAR Tual menuju lokasi kejadian pada koordinat 5°30'26.06"S-132°48'12.67"E, Jarak ± 8,6 Nautical Mile, dan Heading 22.86° arah Timur Laut dari Pos SAR Tual.

"Kondisi membahayakan jiwa manusia kembali terjadi di sekitar perairan Maluku tepatnya di perairan Maluku Tenggara hari ini setelah sebuah longboat berpenumpang 17 orang dilaporkan mengalami mati mesin dan membutuhkan bantuan SAR," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ambon, Maluku Muhamad Arafah di Ambon.

"Setelah menerima informasi tersebut, tim SAR Gabungan kami dikerahkan pukul 15.20 WIT menuju lokasi kejadian. Setelah tiba di lokasi kejadian pada pukul 15.45 WIT dan tim berhasil menemukan longboat tersebut serta seluruh korban dalam keadaan selamat," ujarnya.

Kini seluruh penumpang sudah dievakuasi ke Kota Tual dengan selamat dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga.

Adapun para penumpang yang berhasil dievakuasi ialah Petronela Yamtel (28), Yulianus Seluar (15), Leonardus Rahakorat (7 bulan), Melati Eluar (8), Welmina (30), Amalia (54), Nengsi T (9), Zidon R (5), Alexendrina (10), Martence R (25), Elizabet Elruat (45), Andreas Elhuar (2), Yusuf Eluar (54), Inusensius Rahakorat (32), Kostantinus Elluar (50), Icak Elluar (53), serta Moricius elluar (15). (antara/jpnn)



