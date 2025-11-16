Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Longsor Cibeunying: 8 Korban Dievakuasi, 12 Masih Hilang

Minggu, 16 November 2025 – 02:14 WIB
Longsor Cibeunying: 8 Korban Dievakuasi, 12 Masih Hilang - JPNN.COM
Proses evakuasi korban tertimbun tanah longsor di Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. FOTO: Humas BPBD Jateng.

jpnn.com, CILACAP - Tim SAR gabungan masih bekerja tanpa henti mencari korban bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (15/11).

Sejak longsor terjadi pada Kamis (13/11), tim telah menemukan delapan korban dalam kondisi meninggal dunia

SAR Mission Coordinator (SMC) Muhamad Abdullah menjelaskan bahwa korban ditemukan di tiga titik berbeda.

Di worksite A-2, tim mengevakuasi Muhamad Hafiz (6), ditemukan pukul 10.06 WIB, Nur Isnaini (30), pukul 10.44 WIB Asmanto (70), dengan bagian tubuh ditemukan pada pukul 11.37 WIB dan 14.40 WIB.

Di worksite A-3, korban yang ditemukan, yakni Febriansyah (5), pukul 13.39 WIB, Santini (28), pukul 13.39 WIB, Rizky Pratama Ramadhan (9), pukul 13.43 WIB dan Dani Setiawan (29), pukul 13.45 WIB.

Sementara itu, di worksite A-1, tim menemukan Rusyanto (60) pada pukul 14.21 WIB.

“Seluruh korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dibawa ke RSUD Majenang untuk penanganan lebih lanjut,” ujar Abdullah.

Dengan ditemukannya delapan korban ini, jumlah survivor yang masih dicari tersisa 12 orang.

Delapan korban longsor Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap ditemukan meninggal dunia pada hari ketiga pencarian.

