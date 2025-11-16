Longsor Cilacap, 1 Korban Lagi Ditemukan Meninggal Dunia, 11 Orang Masih Dicari

jpnn.com, CILACAP - Tim search and rescue (SAR) gabungan kembali menemukan satu korban tanah longsor di Desa Cibeunying, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu (16/11) siang.

Korban bernama Kasrinah (47) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 12.03 WIB di Worksite A-2.

Kepala Kantor SAR Cilacap Muhammad Abdullah di Desa Cibeunying mengungkapkan setelah penemuan ini, Worksite A-2 masih menyisakan tiga orang yang belum ditemukan.

"Pencarian terus kami lanjutkan sesuai rencana operasi," katanya.

Abdullah menyampaikan operasi pencarian pada hari keempat dipusatkan di sektor A dan sektor B, masing-masing pada Worksite A-1, A-2, B-1, dan B-2.

Dengan adanya temuan tersebut, kata dia, jumlah korban dalam pencarian di Worksite A-1 dan A-2 yang masuk wilayah Dusun Cibuyut sebanyak lima orang.

Sementara di Worksite B-1 dan B-2 yang masuk wilayah Dusun Tarukahan, lanjut dia, terdapat enam warga yang masih dalam pencarian.

“Kami mengerahkan 21 ekskavator, 17 alat bantu kompresor, sembilan anjing pelacak, serta lebih dari 600 personel untuk percepatan pencarian korban,” kata Abdullah.