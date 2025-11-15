Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Longsor Cilacap: 20 Warga Masih Tertimbun, 9 Anjing Pelacak Dikerahkan

Sabtu, 15 November 2025 – 10:04 WIB
Longsor Cilacap: 20 Warga Masih Tertimbun, 9 Anjing Pelacak Dikerahkan - JPNN.COM
Tim penyelamat mencari korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Foto: Bakhtiar Rahman/AFP

jpnn.com - CILACAP - Kepala Kantor SAR Cilacap Muhammad Abdullah menuturkan timnya pada hari ketiga operasi ini mencari 20 warga yang tertimbun longsor di Desa Cibeunying, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (15/11).

Untuk mempercepat pencarian, Tim SAR pun mengerahkan sembilan anjing pelacak dan sembilan alat berat.

“Sembilan anjing pelacak yang berasal dari Kantor SAR Cilacap dan Polda Jateng itu diterjunkan untuk membantu mempercepat proses pencarian di titik-titik yang sulit dijangkau,” kata Abdullah.

Baca Juga:

Personel gabungan dari berbagai instansi juga dilibatkan dalam operasi pencarian korban bencana alam tersebut.

Sebanyak 20 warga yang tertimbun itu terdiri atas enam warga Dusun Tarukahan dan 14 warga Dusun Cibuyut.

Dia mengatakan operasi SAR dilakukan pada lima worksite pencarian, yakni A-1 yang diperkirakan terdapat tiga orang dalam pencarian, A-2 terdapat tujuh orang dalam pencarian, A-3 terdapat empat orang dalam pencarian, B-1 terdapat empat orang dalam pencarian, dan B-2 terdapat dua orang dalam pencarian.

Baca Juga:

“Posko terpadu juga terus memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memastikan distribusi logistik, peralatan pencarian, serta dukungan medis bagi petugas di lapangan berjalan optimal,” kata Abdullah.

Tanah longsor terjadi pada Kamis (13/11), sekitar pukul 19.00 WIB, menimbun sejumlah rumah warga di Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Cilacap.

Berdasarkan pendataan sementara setelah kejadian longsor Cilacap, total korban mencapai 46 orang, 23 orang selamat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   longsor Cilacap  Cilacap  Longsor  anjing pelacak 
BERITA LONGSOR CILACAP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp