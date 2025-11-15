Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Longsor Cilacap, Mantan Kepala BMKG Bilang Retakan Tapal Kuda Jadi Sinyal Bahaya

Sabtu, 15 November 2025 – 12:48 WIB
Longsor Cilacap, Mantan Kepala BMKG Bilang Retakan Tapal Kuda Jadi Sinyal Bahaya - JPNN.COM
Lokasi longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. FOTO: Humas BPBD Jateng.

jpnn.com - CILACAP - Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dwikorita Karnawati mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan pada puncak musim hujan, terutama terhadap gejala awal longsor yang kerap muncul sebelum bencana terjadi.

Peringatan itu disampaikan menyusul longsor yang menimbun rumah-rumah warga di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (13/11) malam.

Peristiwa tersebut menyebabkan penurunan tanah sedalam dua meter, retakan memanjang sekitar 25 meter, dan masih banyak warga yang dilaporkan hilang.

Baca Juga:

Menurutnya, salah satu indikator awal paling penting sebelum tanah bergerak adalah munculnya retakan tanah berbentuk lengkung menyerupai Tapal Kuda pada lereng.

“Retakan tapal kuda terbentuk pada batas antara lereng yang masih stabil dan bagian yang mulai bergeser. Begitu retakan ini muncul, risiko longsor meningkat signifikan,” ujar perempuan yang akrab disapa Rita itu kepada JPNN.com, Sabtu (15/11).

Mantan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) itu menjelaskan, berbeda dengan gempa atau tsunami yang terjadi tiba-tiba, longsor umumnya didahului tanda-tanda awal.

Baca Juga:

Retakan lengkung pada bagian atas lereng menjadi sinyal yang harus segera diinspeksi oleh warga, aparat desa, sukarelawan kebencanaan hingga pemerintah daerah, terutama saat hujan intens mengguyur wilayah tersebut.

Jika retakan Tapal Kuda ditemukan, aktivitas warga di area bawah lereng seharusnya segera dihentikan dan permukiman dievakuasi. Warga juga diminta berpindah ke area datar dengan jarak aman minimal dua kali tinggi lereng, terutama saat hujan mulai turun.

Retakan ‘Tapal Kuda’, tanda awal longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap yang diungkap Pakar Geologi UGM.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   longsor Cilacap  Cilacap  Dwikorita Karnawati  pakar geologi  Bencana Alam  Bencana  Kepala BMKG  BMKG  Longsor 
BERITA LONGSOR CILACAP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp