JPNN.com - Nasional - Humaniora

Longsor Cisarua, BNPB: 17 Orang Meninggal Dunia

Senin, 26 Januari 2026 – 09:30 WIB
Longsor Cisarua, BNPB: 17 Orang Meninggal Dunia
Petugas rescue melakukan pencarian terhadap korban tertimbun longsor di Kampung Babakan RT 05 RW 11 Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (24/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut korban meninggal dunia akibat longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat mencapai 17 orang.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari melalui siaran pers, Senin pagi (26/1/2026) menyebut Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri berhasil mengidentifikasi 11 jenazah dan 6 lainnya masih dalam proses identifikasi.

Situasi proses evakuasi korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/1/2026). (ANTARA/HO Pemprov Jabar)

Tim SAR gabungan pada Minggu (25/1) telah menyerahkan total 25 kantong jenazah kepada Tim DVI Polri.

"Jumlah ini sudah termasuk dari 11 jenazah yang berhasil teridentifikasi serta 6 yang masih proses identifikasi," kata Abdul.

Hasil operasi pencarian Tim SAR gabungan selanjutnya diproses oleh tim DVI untuk identifikasi.

Proses identifikasi dapat dilakukan lebih cepat apabila kondisi jenazah dalam keadaan utuh dan memiliki identitas pendukung.

"Namun, untuk jenazah berupa potongan tubuh tertentu, diperlukan waktu lebih lama untuk proses pencocokan data ante mortem," ujarnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut korban meninggal dunia akibat longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat mencapai 17 orang.

