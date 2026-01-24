Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Longsor Cisarua KBB: 8 Tewas, Puluhan Warga Masih Tertimbun

Sabtu, 24 Januari 2026 – 13:40 WIB
Longsor Cisarua KBB: 8 Tewas, Puluhan Warga Masih Tertimbun - JPNN.COM
Petugas rescue melakukan pencarian terhadap korban tertimbun longsor di Kampung Babakan RT 05 RW 11 Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (24/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - KBB - Bencana tanah longsor di Kampung Babakan RT 05 RW 11 Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, menewaskan delapan orang.

Kepala Desa Pasirlangu Nur Awaludin Lubis mengatakan, insiden tersebut terjadi dikarenakan curah hujan yang tinggi.

Hujan yang mengguyur Bandung Raya pada Jumat (23/), membuat tebing di kaki gunung Pasir Cikanang menimbun puluhan rumah yang ada di bawahnya.

Baca Juga:

"Kejadian ini terjadi akibat hujan lebat yang turun sehari semalam. Longsor terjadi sekitar jam dua pagi," kata Nur saat ditemui di lokasi kejadian, Sabtu (24/1).

"Terdengar suara gemuruh sedikit demi sedikit," katanya.

Nur menuturkan, sampai dengan pukul 12.05 WIB, jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak delapan orang.

Baca Juga:

Adapun Desa Pasirlangu berpenduduk sebanyak 111 jiwa dari 34 KK.

"Yang meninggal delapan orang, yang ditemukan selamat 23 orang, sisanya masih dalam pencarian. Belum bisa dipastikan apakah mereka tertimbun atau sedang berada di luar lokasi saat kejadian," katanya.

Puluhan orang masih hilang diduga tertimbun material longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   longsor Cisarua  Cisarua longsor  Longsor  cisarua  Bandung Barat 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp