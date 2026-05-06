JPNN.com - Daerah

Longsor di Agam, 1 Warga Ditemukan Meninggal Dunia

Rabu, 06 Mei 2026 – 08:43 WIB
Tim Gabungan Agam sedang mengevakuasi korban yang tertimbun tanah longsor di Jorong Kampuang Baruah, Nagari Sungai Landia, Kecamatan Ampek Koto, Rabu (6/5/2026). ANTARA/HO-BPBD Agam.

jpnn.com - LUBUK BASUNG - Seorang warga yang tertimbun tanah longsor ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Jorong Kampuang Baruah, Nagari Sungai Landia, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Rabu (6/5) dini hari. 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Agam Abdul Ghafur mengatakan jasad korban atas nama Awal (50) ditemukan tim gabungan yang berasal dari BPBD Agam, Basarnas Pos Agam, PMI Agam, Kelompok Siaga Bencana dan masyarakat pada Rabu (6/5) sekitar pukul 03.22 WIB.

"Korban ditemukan di lokasi rumahnya yang tertimbun material tanah longsor," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agam Abdul Ghafur di Lubuk Basung, Rabu (6/5).

Jasad korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Ampek Koto untuk dibersihkan. "Jasad korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan," katanya.

Sebelumnya, tujuh warga Jorong Kampuang Baruah, Nagari Sungai Landia, Kecamatan Ampek Koto tertimbun tanah longsor akibat curah hujan cukup tinggi melanda daerah itu, Selasa (5/5).

Dari tujuh warga itu, enam orang bisa diselamatkan atas nama Dayat (33), Noya (35), Safira (1), Yoni (45), Zaki (18) dan Kuntum (14).

Mereka mengalami patah tulang dan luka-luka, sehingga dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Muchtar Kota Bukittinggi.

Satu warga lainnya atas nama Awal (50) belum ditemukan saat itu. Korban baru ditemukan beberapa jam setelah pencarian.

TAGS   Tanah Longsor  Tertimbun longsor  meninggal dunia  Agam  Longsor 
