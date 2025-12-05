Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Longsor di Arjasari Bandung, 3 Warga Masih Tertimbun, 1 Selamat

Jumat, 05 Desember 2025 – 22:10 WIB
Ilustrasi bencana longsor. Foto: ANTARA/HO Basarnas

jpnn.com, BANDUNG - Longsor melanda wilayah RT 06 da 07, RW 09, Condong, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung pada Jumat (5/12/2025) malam.

Limpahan tanah menimpa sejumlah rumah dan mengakibatkan beberapa orang tertimbun.

Kapolsek Pameungpeuk, AKP Asep Dedi membenarkan insiden tersebut. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Longsoran berasal dari lereng gunung Sinapeul dengan ketinggian kurang lebih 80 meter.

“Terjadinya longsor tersebut disebabkan karena curah hujan cukup tinggi yang mengakibatkan pergeseran tanah yang menimpa rumah warga sebanyak 4 unit rumah,” kata Asep saat dikonfirmasi.

Menurutnya, terdapat empat orang yang tertimbun longsor. Satu dari mereka berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, yakni pelajar berusia 15 tahun atas nama Ramdan. Ia menderita luka di kepala dan kini telah dievakuasi ke RS Nambo guna mendapatkan penanganan medis.

Adapun tiga orang yang masih tertimbun ialah Aisyah, Ibu rumah tangga berusia 70 tahun; Citra, pelajar 19 tahun; serta Alfa, pelajar, 15 tahun.

Asep menuturkan pencarian kepada ketiganya akan dilanjutkan esok pagi karena terkendala situasi di lapangan dan dikhawatirkan adanya longsor susulan.

“Dikarenakan masih hujan, situasi gelap, dikhawatirkan masih ada pergerakan tanah, rencana evakuasi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Desember 2025 Jam 07.00 WIB,” terangnya.

TAGS   Longsor  Bencana Alam Tanah Longsor  Bandung  Kabupaten Bandung 
