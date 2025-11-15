Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Longsor di Cilacap, Gubernur Ahmad Luthfi Mohon Warga Tingkatkan Kewaspadaan

Sabtu, 15 November 2025 – 06:38 WIB
Longsor di Cilacap, Gubernur Ahmad Luthfi Mohon Warga Tingkatkan Kewaspadaan - JPNN.COM
Longsor melanda Majenang, Kabupaten Cilacap. Foto: dari pemprov jateng

jpnn.com - SEMARANG — Longsor di Dusun Tarukan dan Dusun Cibuyut, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, yang menelan korban jiwa dan hilangnya puluhan warga menjadi duka seluruh masyarakat Jawa Tengah.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengimbau seluruh warganya untuk meningkatkan kewaspadaan terkait ancaman bencana alam yang terjadi di wilayah masing-masing.

"Masyarakat di daerah lain supaya waspada, terutama daerah-daerah yang di pegunungan dan rawan longsor," kata Ahmad Luthfi, Jumat (14/11).

Baca Juga:

Dia juga menginstruksikan kepada seluruh bupati dan wakil kota serta BPBD kabupaten/kota untuk terus melakukan mitigasi bencana, dan memetakan daerah-daerah rawan bencana alam di wilayahnya.

"Peta lokasi (rawan bencana) agar itu bisa diberikan kepada masyarakat, sehingga mereka punya kewaspadaan," tuturnya.

Sementara itu, terkait penanganan bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Ahmad Luthfi mengatakan, saat ini prioritas utamanya ialah pencarian korban hilang dan evakuasi warga yang selamat.

Baca Juga:

Tim gabungan dari BPBD kabupaten dan provinsi, TNI, Polri, sukarelawan tanggap bencana, dan seluruh stakeholder terkait saat ini masih terus berusaha menyisir lokasi.

"Ini terus berlanjut, beberapa alat sudah diturunkan semuanya. Kita berdoa semoga masih diberikan suatu keamanan atau keselamatan bagi masyarakat yang belum ditemukan," tuturnya.

Gubernur Luthfi menginstruksikan seluruh bupati dan wakil kota serta BPBD untuk terus melakukan mitigasi bencana,

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   longsor Cilacap  Gubernur Ahmad Luthfi  Gubernur Luthfi  Cilacap 
BERITA LONGSOR CILACAP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp