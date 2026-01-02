Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Longsor di Jatinangor, 4 Warga Masih Tertimbun

Jumat, 02 Januari 2026 – 16:59 WIB
Longsor di Jatinangor, 4 Warga Masih Tertimbun - JPNN.COM
Petugas BPBD saat mengevakuasi warga yang tertimbun longsor di RW 1 Desa Sempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat (2/1/2026). Foto: doc. BPBD Jabar

jpnn.com - JATINANGOR - Empat orang dilaporkan tertimbun material dalam insiden tanah longsor yang menerjang wilayah RW 1 Desa Sempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Jumat (2/1) sore.

Pranata Humas Ahli Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Hadi Rahmat mengatakan, empat warga masih tertimbun material longsor.

"Enam orang tertimbun. Dua selamat, empat masih tertimbun," kata Hadi.

Dia menuturkan petugas BPBD masih berada di lapangan melakukan asesmen dan evakuasi. Termasuk mengetahui penyebab dan kronologi bencana yang menimbun empat orang warga setempat.

"Empat orang warga tertimbun masih dalam pencarian," ujarnya.

Hadi menyebut BPBD saat ini tengah mencari keberadaan empat orang yang tertimbun.

"Tim masih penanganan," tuturnya.

Sementara itu, Kapolsek Jatinangor Kompol Rogers Thomas mengatakan kondisi di lokasi kejadian saat ini tengah hujan deras.

BPBD Jabar melaporkan empat warga masih tertimbun material longsor yang terjadi di Desa Sempur, Kecamatan Jatinangor, Sumedang.

