Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Longsor di Sangkanayu Purbalingga, 1 Orang Meninggal Dunia

Minggu, 12 April 2026 – 16:30 WIB
Warga bergotong royong melakukan upaya evakuasi terhadap korban tanah dan batu longsor di Desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Minggu (12/4/2026). ANTARA/HO-Pemdes Sangkanayu

jpnn.com - PURBALINGGA - Tanah dan batu longsor terjadi di Desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Minggu (12/4).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga Revon Haprindiat mengatakan satu orang meninggal dunia, serta satu lainnya mengalami luka-luka akibat tanah dan batu longsor tersebut.

“Kami membantu proses evakuasi dan membawa korban ke rumah sakit,” katanya di Purbalingga, Jawa Tengah, Minggu (12/4).

Baca Juga:

Kepala Desa Sangkanayu Ali Nur Setiawan mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 09.55 WIB di permukiman warga RT 14 RW 5, Dusun Tambleg Pondokangka, Desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet.

Menurut dia, longsor bermula saat material batu berukuran besar jatuh dari tebing dan menghantam bagian dapur rumah warga.

Karena kejadiannya berlangsung sangat cepat, kata dia, korban yang berada di dalam rumah tidak sempat menyelamatkan diri.

Baca Juga:

“Batu besar yang jatuh dari tebing itu langsung menimpa area dapur saat para korban sedang berada di dalam rumah,” katanya.

Dia mengatakan kejadian tersebut mengakibatkan seorang warga bernama Yanti (37) meninggal dunia di lokasi, sedangkan Kasini (34) mengalami luka-luka serius.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Longsor  Purbalingga  Korban tewas  Tanah Longsor 
BERITA LONGSOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp