JPNN.com - Nasional - Humaniora

Longsor Sampah TPST Bantargebang, 4 Orang Tewas, Berikut Ini Daftarnya

Senin, 09 Maret 2026 – 05:17 WIB
Petugas berjaga di lokasi longsoran gunung sampah terjadi di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Minggu (8/3/2026). Foto: ANTARA/HO-Polres Metro Bekasi Kota

jpnn.com - BEKASI – Empat orang tewas akibat tertimbun longsoran sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (8/3).

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Polisi Kusumo Wahyu Bintoro menyebutkan identitas para korban tewas akibat longsor sampah TPST Bantargebang.

“Korban meninggal dunia masing-masing berinisial S (60) seorang pedagang kopi di lokasi, EW (26) pemulung, DS (22) sopir truk asal Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, dan IS (40) yang juga bekerja sebagai sopir truk,” kata Kusumo dalam keterangannya di Jakarta.

Selain korban meninggal dunia, dua sopir truk yang dilaporkan selamat dalam kejadian tersebut, yakni J (sopir truk) dan R (sopir truk).

Longsor terjadi di kawasan TPST DKI Jakarta Zona 4C, RT 004 RW 004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang.

Tumpukan sampah yang longsor menutup akses jalan di area TPST dan menimpa warung kopi serta beberapa truk sampah yang sedang beroperasi.

Polisi juga menduga masih ada korban lain yang tertimbun longsoran.

Berdasarkan data sementara, jumlah korban diperkirakan mencapai sekitar 10 orang, terdiri dari lima sopir truk sampah dan lima warga sekitar yang beraktivitas sebagai pemulung.

Longsor sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, pada Minggu menyebabkan 4 orang tewas.

