Lonjakan Tak Terduga Jay Idzes, Serie A Jadi Panggung Pembuktian

Karier Jay Idzes di sepak bola Italia mengalami lonjakan tajam dalam waktu relatif singkat.

Bek Timnas Indonesia itu menjelma menjadi salah satu pemain dengan perkembangan nilai pasar paling signifikan sejak menginjakkan kaki di Negeri Pizza.

Venezia Jadi Titik Balik

Langkah Idzes ke Italia dimulai pada awal musim 2023/24 ketika Venezia merekrutnya tanpa biaya transfer alias gratis dari klub asal Belanda Go Ahead Eagles.

Saat itu, Venezia masih berkompetisi di Serie B, dan kehadiran Idzes nyaris luput dari sorot media.

Namun, kepercayaan yang diberikan Venezia perlahan mengubah segalanya. Idzes tampil stabil di jantung pertahanan dan konsisten menjadi pilihan utama.

Perannya turut berkontribusi besar dalam keberhasilan Venezia mengamankan tiket promosi ke Serie A musim 2024/25.

Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasar Idzes ketika pertama kali bergabung dengan Venezia berada di angka sekitar EUR 750 ribu.

Angka tersebut mulai merangkak naik seiring performa solid yang dia tunjukkan, bahkan ketika Venezia kembali harus turun kasta pada musim berikutnya.