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JPNN.com - Entertainment - Musik

Lorjhu' Beri Kejutan di Parti Libur 2026

Selasa, 04 Agustus 2026 – 12:13 WIB
Lorjhu' Beri Kejutan di Parti Libur 2026 - JPNN.COM
Lorjhu' berkolaborasi dengan Bantengan saat tampil dalam Parti Libur 2026 di Batu Night Spectacular (BNS), Kota Batu pada Minggu (2/8). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, BATU - Band rock asal Madura, Lorjhu' memberikan kejutan saat tampil dalam Parti Libur 2026 di Batu Night Spectacular (BNS), Kota Batu, Jawa Timur pada Minggu (2/8).

Tampil di Caravan HYPE Stage, band yang dimotori Badrus Zeman (vokal/gitar) dan Insan Negara (bas), serta dibantu Pahlevi Wisheka (drum), Tantah Riza (gitar), itu berkolaborasi dengan Bantengan.

Adapun seni bantengan merupakan kesenian tradisional asal Jawa Timur yang menggabungkan unsur tari, musik, pencak silat, dan ritual magis.

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Musik khas yang dimainkan Lorjhu' diikuti dengan gerakan liar para Bantengan. Tiap Bantengan terdiri dari dua orang yang berada dalam kain hitam putih. Keduanya memegang kepala hingga ekor banteng.

Hadirin yang memadati Parti Libur 2026 pun dibuat terpukau. Lorjhu' terus memainkan intro hingga masuk pada lagu Can Macanan yang cukup populer. Penonton pun perlahan ikut bernyanyi.

"Seru bisa kolaborasi dengan Bantengan di Parti Libur 2026, sesuatu yang baru bagi Lorjhu'," kata vokalis Lorjhu', Badrus Zeman saat berbincang dengan JPNN.com di BNS, Batu pada Minggu (2/8).

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Lorjhu&#039; Beri Kejutan di Parti Libur 2026

Kejutan dari Lorjhu' di Parti Libur 2026 tidak sampai di situ saja. Badrus Zeman dan kawan-kawan ternyata membawakan lagu yang baru dirilis yakni Kejhung Sanolap.

Band rock asal Madura, Lorjhu' memberikan kejutan saat tampil dalam Parti Libur 2026 di Batu Night Spectacular (BNS), Kota Batu, Jawa Timur pada Minggu (2/8).

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TAGS   Parti Libur 2026  Parti Libur  Lorjhu  bantengan 
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