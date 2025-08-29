Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

LOTTE Chemical Indonesia Gelar Customer Gathering di Jakarta & Surabaya

Jumat, 29 Agustus 2025 – 03:29 WIB
LOTTE Chemical Indonesia Gelar Customer Gathering di Jakarta & Surabaya - JPNN.COM
LOTTE Chemical Indonesia (LCI) menggelar rangkaian Customer Gathering di dua kota besar, yakni Surabaya pada 22 Agustus dan Jakarta pada 27 Agustus 2025. Foto dok LCI

jpnn.com, JAKARTA - LOTTE Chemical Indonesia (LCI) menggelar rangkaian Customer Gathering di dua kota besar, yakni Surabaya pada 22 Agustus dan Jakarta pada 27 Agustus 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari seratus perusahaan yang merupakan pelanggan LCI dari berbagai sektor industri, termasuk industri material, otomotif, peralatan rumah tangga, pengemasan, dan berbagai sektor industri lainnya.

Mengusung tema Growing Together for a Better Tomorrow, Customer Gathering yang pertama kali digelar LCI ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan dengan para pelanggan, sekaligus menegaskan visinya untuk tumbuh bersama demi perkembangan industri dan ekonomi Indonesia.

President Director LOTTE Chemical Indonesia, Yim Dong Hee mengapresiasi seluruh pelanggan yang telah mendukung perjalanan LCI.

Menurutnya, pelanggan bukan hanya sekedar pembeli, namun mitra strategis dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih kuat dan tangguh.

“Sebagai pelaku utama di sektor hilir, para pelanggan mempunyai peran penting dalam mengolah bahan baku yang kami hasilkan menjadi produk yang menyentuh setiap aspek kehidupan sehari-hari. Keberhasilan LCI tidak hanya bertumpu pada teknologi dan kapasitas produksi, tetapi juga pada kekuatan kolaborasi dengan mitra dan pelanggan,” ujar Yim.

Sementara itu, Direktur Sales dari PT Bukitmega Masabadi, Osbert Baramuli menilai Customer Gathering menjadi ajang penting untuk mengenal LCI lebih jauh dan bersama-sama mendukung penguatan industri nasional.

“Dengan LCI, dengan LOTTE, dengan teknologi baru dan expertisenya, saya rasa kami bisa mengembangkan industri barang jadi polipropilena lebih jauh ke depannya,” katanya.

Customer Gathering ini semakin memperkuat tekad LCI untuk tumbuh bersama pelanggan dalam membangun masa depan industri petrokimia yang tangguh.

