LOTTE Chemical Indonesia Raih Sertifikasi ISO

jpnn.com, CILEGON - PT LOTTE Chemical Indonesia (LCI) memperoleh sertifikasi Integrated Management System (IMS) dari British Standards Institution (BSI) Group Indonesia.

Sertifikasi ini mencakup ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001:2015 untuk Sistem Manajemen Lingkungan, serta ISO 45001:2018 untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sertifikat yang diterbitkan terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan United Kingdom Accreditation Service (UKAS).

Sertifikasi diperoleh setelah LCI menjalani proses audit dua tahap oleh BSI yang mencakup evaluasi dokumentasi, efektivitas implementasi prosedur, serta kesesuaian penerapan persyaratan sistem manajemen perusahaan dalam pengelolaan mutu produk, kepatuhan lingkungan, dan praktik keselamatan kerja di lapangan.

Audit dilakukan secara terintegrasi dengan ruang lingkup mencakup site office dan head office untuk kegiatan manufaktur produk petrokimia. LCI dinyatakan lulus seluruh parameter penilaian.

“Perolehan sertifikasi ini merupakan bukti sistem dan budaya kerja LCI terus diperkuat sesuai standar yang diakui secara internasional. Kami berkomitmen menjadikan pencapaian ini sebagai fondasi untuk terus mendukung pertumbuhan industri petrokimia nasional yang lebih andal dan berdaya saing,” ujar Yim Dong Hee, Presiden Direktur LOTTE Chemical Indonesia.

Melalui penerapan tiga standar ISO ini, LCI memastikan proses operasional berjalan lebih konsisten, terukur dan terdokumentasi, mulai dari pengendalian kualitas produk, pengelolaan dampak lingkungan, hingga perlindungan keselamatan tenaga kerja.

Yim menambahkan sertifikasi ini bukanlah akhir dari proses, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan.