JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Lotte Mart Bintaro Kini Disulap Menjadi Destinasi Belanja Keluarga Terpadu

Selasa, 16 Desember 2025 – 14:48 WIB
Lotte Mart Bintaro Kini Disulap Menjadi Destinasi Belanja Keluarga Terpadu
Lotte Mart Indonesia secara resmi meluncurkan konsep pengembangan baru untuk gerainya Lotte Mart Bintaro. Foto dok. Lotte Mart

jpnn.com, JAKARTA - Lotte Mart Indonesia secara resmi meluncurkan konsep pengembangan baru untuk gerainya Lotte Mart Bintaro.

Ini untuk memperkuat posisi toko sebagai destinasi belanja keluarga terpadu yang menawarkan pengalaman yang lebih lengkap, nyaman, dan relevan bagi komunitas serta warga di kawasan Bintaro dan sekitarnya.

“Pembaruan ini menargetkan keluarga modern dengan menggabungkan kebutuhan harian, kuliner khas, dan hiburan dalam satu lokasi,” kata President Director Lotte Mart Indonesia, Kim Tae Hoon dalam keterangan resminya, Selasa (16/12). 

Dia menyebutkan, melalui pembaruan tersebut pihaknya menghadirkan konsep belanja yang segar, makanan Korea halal, dan sekaligus menjadi destinasi yang seru untuk membuat betah keluarga mencari kebutuhan sehari-hari. 

“Tujuan kami adalah menjadikan toko ini sebagai destinasi belanja sekaligus pusat komunitas yang melayani pelanggan dari berbagai usia di kawasan Bintaro,” ujar Kim.

Sebagai inti dari destinasi belanja, Lotte Mart Bintaro fokus menyediakan beragam produk kebutuhan harian dengan jaminan kualitas dan harga yang terjangkau.

Pilihan produk segar seperti daging, sayuran, buah-buahan dan kebutuhan pokok beras, minyak goreng, susu menjadi prioritas utama.

Selama periode Grand Relaunch, pelanggan dapat menikmati berbagai program promosi spesial dan Weekly Deals seperti Anggur Shine Muscat hanya Rp 20.500, minyak goreng, beras premium, dan susu UHT dengan harga yang kompetitif.?

Lotte Mart Bintaro kini disulap menjadi destinasi belanja keluarga terpadu yang menawarkan pengalaman lebih lengkap

