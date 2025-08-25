Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Louvin Apartment Jatinangor Milik PP Properti Sold Out

Senin, 25 Agustus 2025 – 14:50 WIB
Louvin Apartment Jatinangor Milik PP Properti Sold Out - JPNN.COM
Louvin Apartment Jatinangor. Foto dok PPRO

jpnn.com, BANDUNG - Seluruh unit di Louvin Apartment Jatinangor kini sudah habis terjual. Hal ini menandai antusiasme tinggi pasar terhadap hunian vertikal yang dirancang khusus untuk segmen mahasiswa.

Pencapaian ini menjadi bukti kuat atas respons positif pasar terhadap konsep hunian mahasiswa eksklusif dan modern yang ditawarkan PT PP Properti.

Keberhasilan ini sekaligus mempertegas posisi Louvin sebagai salah satu student residence favorit milik PPRO yang berlokasi di kawasan pendidikan strategis Bandung Timur.

Baca Juga:

Keberhasilan Louvin Apartment tidak hanya menjadi indikator kuat atas performa bisnis PPRO, tetapi juga mencerminkan tingginya animo masyarakat terhadap hunian student residence yang berkualitas dan strategis.

Louvin Apartment menjadi bukti bahwa apartemen mahasiswa kini dipandang sebagai aset bernilai yang potensial untuk investasi jangka panjang.

Louvin Apartment berada di lokasi yang dikelilingi oleh empat universitas ternama di Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN).

Baca Juga:

Dengan fasilitas premium dan lokasi strategis di pusat pendidikan, Louvin Apartment kian kokoh sebagai pilihan utama mahasiswa dan orang tua yang mengutamakan kualitas serta keamanan.

Tak hanya unggul dari sisi lokasi dan fasilitas utama, Louvin Apartment juga menghadirkan ragam fasilitas premium yang dirancang khusus untuk menunjang gaya hidup aktif dan dinamis mahasiswa masa kini.

PT PP Properti menorehkan prestasi gemilang di kuartal III-2025 dengan capaian luar biasa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PT PP Properti  PP Properti  apartemen  PPRO  Mahasiswa 
BERITA PT PP PROPERTI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp