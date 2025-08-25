Louvin Apartment Jatinangor Milik PP Properti Sold Out

jpnn.com, BANDUNG - Seluruh unit di Louvin Apartment Jatinangor kini sudah habis terjual. Hal ini menandai antusiasme tinggi pasar terhadap hunian vertikal yang dirancang khusus untuk segmen mahasiswa.

Pencapaian ini menjadi bukti kuat atas respons positif pasar terhadap konsep hunian mahasiswa eksklusif dan modern yang ditawarkan PT PP Properti.

Keberhasilan ini sekaligus mempertegas posisi Louvin sebagai salah satu student residence favorit milik PPRO yang berlokasi di kawasan pendidikan strategis Bandung Timur.

Keberhasilan Louvin Apartment tidak hanya menjadi indikator kuat atas performa bisnis PPRO, tetapi juga mencerminkan tingginya animo masyarakat terhadap hunian student residence yang berkualitas dan strategis.

Louvin Apartment menjadi bukti bahwa apartemen mahasiswa kini dipandang sebagai aset bernilai yang potensial untuk investasi jangka panjang.

Louvin Apartment berada di lokasi yang dikelilingi oleh empat universitas ternama di Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN).

Dengan fasilitas premium dan lokasi strategis di pusat pendidikan, Louvin Apartment kian kokoh sebagai pilihan utama mahasiswa dan orang tua yang mengutamakan kualitas serta keamanan.

Tak hanya unggul dari sisi lokasi dan fasilitas utama, Louvin Apartment juga menghadirkan ragam fasilitas premium yang dirancang khusus untuk menunjang gaya hidup aktif dan dinamis mahasiswa masa kini.