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JPNN.com - Entertainment - Film

Love Barista, Film Komedi Romantis yang Menghibur

Rabu, 15 Juli 2026 – 11:11 WIB
Love Barista, Film Komedi Romantis yang Menghibur - JPNN.COM
Poster film Love Barista. Foto: Dok. Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Film komedi romantis, Love Barista akhirnya tayang di bioskop Indonesia.

Karya Kim Sung-hoon tersebut menawarkan premis yang menarik, tentang seorang aktor papan atas yang mendadak harus menghadapi kehidupan berbeda di negeri orang.

Love Barista menceritakan tentang Kang Jun Woo (Lee Kwang Soo), aktor papan atas asal Korea Selatan, yang menjalani syuting iklan di Vietnam.

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Namun, kehidupannya berubah drastis ketika Kang Jun Woo kehilangan paspor, uang, dan akses untuk pulang ke Korea, sehingga dia menghadapi kehidupan yang berbeda di negeri orang.

Di tengah situasi tersebut, dia bertemu dengan Tao (Hoang Ha), seorang perempuan asal Vietnam yang merupakan barista, dan tidak sengaja merusak ponsel Kang Jun Woo.

Dari pertemuan tidak terduga, hubungan keduanya perlahan berkembang dan menjadi dekat.

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Akan tetapi, perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Berbagai konflik dan orang-orang yang hadir di sekitar mereka membuat hubungan keduanya menghadapi banyak cobaan.

Salah satu yang menjadi kekuatan dari film Love Barista adalah keindahan tiap sudut Vietnam yang menjadi latar.

Film Love Barista menawarkan premis yang menarik, tentang seorang aktor papan atas yang mendadak harus menghadapi kehidupan berbeda di negeri orang.

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TAGS   Love Barista  film  Film Korea  Film Love Barista 

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