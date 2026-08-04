Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Love Scamming Marak, Komnas Perempuan, Psikolog, Polri Ingatkan Bahaya Relasi Toxic Online

Selasa, 04 Agustus 2026 – 13:47 WIB
Love Scamming Marak, Komnas Perempuan, Psikolog, Polri Ingatkan Bahaya Relasi Toxic Online - JPNN.COM
Perwakilan Komnas Perempuan Robi Kurniawan dan Psikolog Dra. A. Kasandra Putranto menjadi narsum dalam Dialog Publik tentang Love Scamming di Jakarta, Selasa (4/8). Foto source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kejahatan love scamming berbasis digital kini menjadi ancaman serius yang angkanya terus meroket.

Komnas Perempuan bahkan mencatat jumlah pelapor korban kekerasan berbasis gender online, termasuk love scamming, sudah menyamai kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.

Perwakilan Komnas Perempuan Robi Kurniawan mengungkapkan, tren ini terus meningkat setiap tahun dan patut diwaspadai. 

Baca Juga:

"Jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun," terang Robi dalam Dialog Publik tentang Love Scamming di Jakarta, Selasa (4/8).

Menurutnya, salah satu pola yang paling sering ditemukan dalam kasus love scamming adalah adanya relasi personal yang dibangun pelaku dengan korban.

Pelaku umumnya bukanlah orang asing sepenuhnya, melainkan sosok yang sudah dikenal dekat seperti pacar, mantan pacar, hingga mantan suami atau istri.

Baca Juga:

Fakta mengejutkan lainnya diungkap Psikolog Dra. A. Kasandra Putranto. Ia menegaskan bahwa korban love scamming tidak mengenal profil tertentu karena siapa pun bisa menjadi sasaran, baik tua maupun muda, yang sudah memiliki pasangan maupun yang masih lajang, bahkan mereka yang terpelajar dan mapan secara ekonomi.

"Mereka itu orang-orang yang 'bucin', haus kasih sayang. Kondisi haus akan kasih sayang dan perhatian inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan manipulasi hingga menguras harta korban," jelas Kasandra. 

Love Scamming makin marak, Komnas Perempuan, psikolog, Polri' ingatkan bahaya relasi toxic online

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   love scamming  Komnas Perempuan  psikolog  Polri  Toxic 
BERITA LOVE SCAMMING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp