JPNN.com - Entertainment - Musik

Love You Less Diluncurkan, Joji Segera Hadirkan Album Keempat

Rabu, 14 Januari 2026 – 16:16 WIB
Joji, penyanyi sekaligus penulis lagu. Foto: Dok. Palace Creek/Evers Pund

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi sekaligus pencipta lagu, Joji memulai tahun baru dengan single berjudul Love You Less.

Lagu tersebut menjadi gerbang menuju album studio keempat Joji, Piss Is In The Wind yang dirilis pada 6 Februari 2026 via Palace Creek.

Diproduksi oleh Ricky Reed dan Nate Mercereau, Love You Less mengisahkan perasaan yang belum terselesaikan dalam hubungan yang penuh tarik-ulur.

Dengan melodi indie-rock yang perlahan membara, Joji dengan penuh kerinduan merenungkan lirik mendalam.

Love You Less menangkap esensi dari kepiawaian Joji, menciptakan lirik melankolis yang menggugah dan bertahan lama di benak penggemar.

Joji selanjutnya siap melepas album Piss Is In The Wind untuk pendengar.

Sebulan sebelum perilisan, Piss In The Wind siap menghubungkan masa lalu dan masa kini Joji secara musikal, menggabungkan penulisan yang melankolis dan mendalam dengan produksi yang kasar namun atmosferik.

Setiap lagu dalam album tersebut menangkap suara unik yang telah dieksplorasi Joji sepanjang karier yang berlangsung selama sepuluh tahun. (ded/jpnn)

Redaktur & Reporter : Dedi Yondra

