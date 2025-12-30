Love Your Possibilities, Unicharm Perkuat Dukungan bagi Ibu Bekerja

jpnn.com, JAKARTA - Bertepatan dengan peringatan Hari Ibu, PT Uni-Charm Indonesia Tbk (Unicharm) menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perempuan, terutama para ibu bekerja untuk berkembang dan meraih potensi terbaiknya.

Unicharm menjalankan rangkaian program pengembangan kompetensi dan kepemimpinan dalam rangka mendorong lebih banyak karyawati untuk memasuki jajaran eksekutif di masa depan.

Program pengembangan ini meliputi program pelatihan untuk memberikan pengetahuan, melatih kemampuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin di masa mendatang yang berbasis pada filosofi Unicharm maupun secara umum.

Selain itu. ada beberapa program pelatihan yang dikhususkan untuk menunjang kemajuan karyawati agar dapat menjadi kandidat jajaran eksekutif. Ini merupakan bagian dari komitmen Unicharm terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) 5: Kesetaraan Gender, sekaligus perwujudan corporate brand essence “Love Your Possibilities”.

Komitmen Unicharm untuk menyediakan ruang tumbuh bagi perempuan tercermin dari berbagai kisah nyata karyawati.

Salah satunya datang dari Yulia Kristina yang bergabung sejak 2013 di Divisi Research & Development (R&D) untuk produk pembalut wanita CHARM.

Berkat kerja keras dan kontribusinya selama lebih dari 12 tahun, Yulia kini menjadi karyawati lokal pertama yang menduduki posisi Manajer di R&D Unicharm, yang selama ini sebagian besar diisi oleh orang Jepang.

Di Unicharm Indonesia, kehadiran karyawati lokal yang secara mandiri mengemban peran sebagai manajer di bidang R&D merupakan langkah besar dan sekaligus menjadi motivasi bagi generasi mendatang.