JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lowongan Kerja di PT KAI 2025, Pendaftaran Diperpanjang, Lulusan SMA Bisa Ikut Melamar

Selasa, 02 September 2025 – 12:29 WIB
Lowongan kerja di PT KAI 2025, pendaftaran diperpanjang. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - MEDAN - PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuka lowongan kerja (loker), lulusan SMA bisa mendaftar untuk beberapa posisi.

Masa pendaftaran daring rekrutmen eksternal PT KAI Tahun 2025 diperpanjang hingga Rabu (3/9) pukul 24.00 WIB.

Alasannya, antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk ikut bergabung dan berkarier bersama KAI.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara M. As’ad Habibuddin di Medan, Selasa, menegaskan pendaftaran hanya dapat dilakukan melalui website resmi https://e-recruitment.kai.id.

Rekrutmen itu terbuka bagi lulusan SLTA, D3, serta D4/S1 untuk mengisi formasi strategis seperti Kondektur, Calon Masinis, Asisten PPKA, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, hingga Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska).

Seluruh posisi tersebut akan memperkuat layanan KAI dalam menghadirkan transportasi publik yang modern, aman, dan berkelanjutan.

"Dengan diperpanjangnya masa pendaftaran ini, kami berharap makin banyak generasi muda Indonesia, baik lulusan baru maupun yang sudah berpengalaman, dapat memanfaatkan kesempatan emas untuk ikut berkontribusi membangun transportasi kereta api nasional. Kami ingatkan kembali, KAI tidak memiliki kanal lain dalam proses rekrutmen. Seluruh informasi resmi hanya berasal dari website tersebut,” ujar As'ad.

As'ad juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap situs palsu maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berikut informasi mengenai lowongan kerja atau loker untuk lulusan SMA, D3, hingga S1 di PT KAI, pendaftaran diperpanjang.

