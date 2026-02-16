Loyalis Prabowo Ini Beri Beasiswa Sarjana untuk 10 Anak Yatim Korban Longsor Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Komunitas pecinta motor Garda Mawar melalui Yayasan Suyoto memberikan beasiswa pendidikan hingga jenjang sarjana kepada 10 anak yatim korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Beasiswa diberikan dalam sebuah acara yang digelar di Travellers Inn, Jalan Aria Jipang, Bandung, pada Minggu (15/2).

Kegiatan penyerahan beasiswa tersebut dihadiri sejumlah pengurus komunitas dan Kepala Sekolah SMP Al Ma'arif Nur Hidayah, tempat para siswa bersekolah. Sekolah itu memiliki 170 siswa dan berjarak sekitar satu kilometer dari lokasi longsor. Sebagian siswa merupakan keluarga korban bencana.

Kepala SMP Al Ma'arif Nur Hidayah, Dede Lili Sudarsono, mengapresiasi bantuan beasiswa yang diberikan oleh Garda Mawar. Dia menilai para siswa memang membutuhkan dukungan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang lebih tinggi. Dari sebelas penerima beasiswa, ada yang kehilangan kedua orang tua, ada pula yang kehilangan salah satunya.

"Kami berterima kasih atas perhatian terhadap masa depan anak-anak kami," kata Dede kepada awak media, Senin (16/2).

Ia berharap bantuan tersebut dapat memacu semangat belajar para siswa agar dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas.

Ketua Umum Garda Mawar, Fauka Noor Farid, mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal pendidikan kesebelas anak itu hingga perguruan tinggi. Menurut loyalis Presiden Prabowo Subianto ini, bantuan akan menyasar bidang kesehatan dan keagamaan, termasuk dukungan bagi rumah-rumah ibadah tanpa membedakan latar belakang.

"Kami ingin berbagi tanpa melihat perbedaan. Kami berharap anak-anak ini bisa menempuh pendidikan hingga lulus kuliah dengan jurusan yang mereka pilih," ujar Fauka yang juga Komandan Timsus Mawar 08.

Selain menyerahkan beasiswa, pada hari yang sama Garda Mawar juga mengunjungi panti asuhan Muhammadiyah di Jalan Purnawarman, Bandung. Mereka menyalurkan bantuan untuk balita serta memberikan hadiah umrah bagi lima pengurus panti. Kegiatan sosial akan terus dilakukan, khususnya di wilayah Jawa Barat setelah Idulfitri.