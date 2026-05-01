JPNN.com - Otomotif - Mobil

Loyalis Traveloka Vrita P Kini Jadi Pengguna Wuling BinguoEV Pro

Jumat, 01 Mei 2026 – 10:15 WIB
Vrita P dengan New BinguoEV Pro. Foto: wuling

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi Wuling Motors dan Traveloka berujung manis bagi salah satu pengguna setianya.

Dalam puncak program loyalitas Gebyar Traveloka 2025, satu unit Wuling New BinguoEV Pro resmi diserahkan sebagai hadiah utama kepada pemenang kategori Top Spender.

Adalah Vrita P, pengguna Traveloka asal Bandung, yang berhak membawa pulang mobil listrik tersebut.

Dia terpilih setelah mencatatkan frekuensi transaksi tertinggi sepanjang periode program yang berlangsung sejak 25 November 2025 hingga 31 Maret 2026.

Bagi Wuling, keikutsertaan dalam program bukan sekadar menghadirkan hadiah.

Brand Communication Senior Manager Wuling Motors, Brian Gomgom, menyebut kolaborasi sebagai bagian dari upaya menghadirkan nilai tambah bagi konsumen, sekaligus memperkenalkan solusi mobilitas modern yang lebih efisien.

Di sisi lain, Traveloka menempatkan Gebyar Traveloka sebagai bentuk apresiasi terhadap loyalitas pengguna.

Lewat skema Top Spender dan Lucky Draw, platform mencoba memberi pengalaman lebih bagi pelanggan yang rutin menggunakan layanannya, mulai dari pemesanan tiket hingga akomodasi perjalanan.

