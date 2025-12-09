Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

LPBN: Ribuan Hektare Sawah Terdampak Banjir, Krisis Pangan Ancam Bireun

Selasa, 09 Desember 2025 – 12:34 WIB
LPBN: Ribuan Hektare Sawah Terdampak Banjir, Krisis Pangan Ancam Bireun - JPNN.COM
Tim BPBD Kabupaten Bireuen mengevakuasi korban banjir yang terjadi di Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh, Sabtu (19/11/2022). (ANTARA/HO-BNPB)

jpnn.com, BIREUEN - Bencana banjir disertai aliran lumpur yang melanda Kabupaten Bireuen dalam beberapa pekan terakhir meninggalkan kerusakan besar pada lahan pertanian produktif.

Investigasi independen Lembaga Pengawas Bencana Nasional (LPBN) mencatat setidaknya 2.148 hektare sawah terdampak, termasuk 1.605 hektare yang sudah memasuki masa panen dan dipastikan gagal diproduksi.

Kerusakan terparah terpantau di Kecamatan Peudada dan Jeunieb, di mana sebagian besar hamparan padi yang siap panen tertimbun material lumpur setebal 20–40 sentimeter.

Sementara itu, sejumlah lahan di Gandapura dan Juli diperkirakan tidak dapat ditanami hingga dua musim tanam ke depan akibat tertutup endapan pasir dan kerikil.

“Semua hilang seketika. Kami tak tahu harus mulai dari mana,” ujar seorang petani di Gampong Alue Limeng yang sawahnya tertimbun lumpur hampir satu meter.

Di beberapa titik, batang padi yang sebelumnya menguning kini tidak lagi terlihat—tenggelam dalam lumpur pekat yang mengeras.

Risiko Krisis Pangan Meningkat

Bireuen merupakan salah satu lumbung padi utama di pantai utara Aceh.

