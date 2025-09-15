Close Banner Apps JPNN.com
LPCK Dorong Keberlanjutan Melalui Inisiatif Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Senin, 15 September 2025 – 12:10 WIB
LPCK mendorong pembangunan beberlanjutan melalui inisiatif sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal. Foto dok. LPCK

jpnn.com, JAKARTA - PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) terus menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui berbagai inisiatif sosial dan kolaborasi ekonomi lokal sepanjang 2024.

Berlandaskan strategi keberlanjutan yang terintegrasi, LPCK memastikan bahwa seluruh aktivitasnya senantiasa mengacu pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Setiap langkah operasional perusahaan diarahkan untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan memperkuat tata kelola perusahaan sebagai landasan etika. 

"Dalam hal keterlibatan sosial, LPCK mengadopsi kerangka kerja Lippo untuk Indonesia PASTI. Kerangka ini menjadi panduan utama dalam menjalankan kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi komunitas sekitar," ungkap Presiden Direktur, Marlo Budiman dalam pernyataan resminya, Senin (15/9).

Sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian lokal, LPCK aktif menjalin kolaborasi dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bekasi.

Di antaranya melalui Pelatihan UMKM “Macrame Bikin Bangga” yang diikuti petugas kebersihan Lippo Cikarang, kegiatan UMKM bertema “Ekspresikan Kemerdekaanmu” pada perayaan HUT RI.

Kemudian, penyelenggaraan Sunday Market di area The Patio serta Car Free Day di area Meikarta setiap akhir pekan. Ajang inj menghadirkan aneka kuliner lokal dan menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat secara langsung. 

Selain itu, LPCK juga turut mendukung penciptaan lapangan kerja lokal dengan memprioritaskan tenaga kerja dari wilayah sekitar untuk bidang-bidang seperti kebersihan dan keamanan.

TAGS   LPCK  Lippo  UMKM  ekonomi lokal 
