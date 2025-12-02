LPCK Wujudkan Komitmen Lingkungan Melalui Pembangunan Berkelanjutan

jpnn.com - PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), pengembang properti perkotaan dengan fasilitas berstandar internasional Lippo Cikarang Cosmopolis, berkomitmen menggabungkan praktik-praktik berkelanjutan ke dalam kegiatan operasional untuk mengurangi dampak lingkungan.

Hal ini untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan dalam jangka panjang.

"Perseroan telah menerapkan praktik pengembangan bangunan yang ramah lingkungan, dan menggabungkan teknologi hemat energi serta memanfaatkan sumber energi terbarukan," kata Presiden Direktur LPCK, Marlo Budiman, Selasa (2/12).

Sepanjang tahun 2024, LPCK telah mengeluarkan dana lebih dari Rp18 miliar untuk menunjang program pengelolaan lingkungan, di antaranya perawatan lingkungan, pengangkutan sampah rumah tangga, penyapuan jalan, pembersihan semak, pengendalian hama, pembersihan saluran air, fogging, dan pembersihan jalanan.

Adapun kegiatan tersebut antara lain mencakup jasa perawatan lingkungan, jasa perawatan sprinkler & air mancur, pengangkutan sampah rumah tangga, penyapuan jalan dan sweeping sampah semak warga, perawatan kolam renang, pembersihan saluran air hujan, pengendalian hama, pemeliharaan dan kebersihan, serta fogging.

"Dengan memprioritaskan pembangunan berkelanjutan, kami berupaya untuk menciptakan dampak positif jangka panjang yang menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial," terangnya.

Baca Juga: LPCK Dorong Keberlanjutan Melalui Inisiatif Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Perusahaan juga memprioritaskan keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab sosial, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar melalui penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

"Sudah menjadi komitmen kami untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan melalui berbagai inisiatif dan proyek," ujarnya.