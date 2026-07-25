LPJ PB SEMMI Diterima, Bintang Wahyu Saputra Resmi Demisioner

jpnn.com - TANGERANG - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LPJ PB SEMMI) diterima dalam Kongres IX.

Dengan diterimanya LPJ tersebut, Ketua Umum PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra bersama jajaran pengurus resmi berstatus demisioner.

LPJ dipaparkan Bintang di hadapan delegasi pimpinan wilayah dan cabang se-Indonesia dalam kongres bertema "SEMMI Satu Wujudkan Astacita", Jumat (24/7).

Dalam pidato purnatugasnya, Bintang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan kader SEMMI yang telah mengawal organisasi selama masa kepemimpinannya.

"LPJ ini menjadi wujud komitmen terhadap demokrasi dan akuntabilitas di tubuh SEMMI. Terima kasih kepada seluruh pengurus dan kader yang telah berjuang hingga akhir masa bakti," kata Bintang.

Dia menegaskan, berakhirnya masa kepengurusan bukan berarti berakhirnya semangat perjuangan kader.

Menurutnya, persatuan harus tetap menjadi kekuatan utama organisasi.

"Kami resmi demisioner. Namun, semangat SEMMI Satu harus terus dijaga karena kader di seluruh Indonesia adalah garda terdepan bagi kemajuan SEMMI," ujarnya.