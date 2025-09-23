Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

LPKR Tegaskan Komitmen Keberlanjutan Sebagai Keunggulan Kompetitif

Selasa, 23 September 2025 – 16:35 WIB
LPKR Tegaskan Komitmen Keberlanjutan Sebagai Keunggulan Kompetitif - JPNN.COM
PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) menegaskan komitmennya tentang keberlanjutan yang bukan sekadar tanggung jawab semata, tetapi juga merupakan kebutuhan yang krusial di saat ini. Foto dok. LPKR

jpnn.com, JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) menegaskan komitmennya tentang keberlanjutan yang bukan sekadar tanggung jawab semata, tetapi juga merupakan kebutuhan yang krusial di saat ini. 

Di tengah meningkatnya regulasi, dinamika geopolitik, hingga ekspektasi konsumen yang makin tinggi, praktik keberlanjutan menjadi kunci menjaga ketahanan bisnis. 

Tidak hanya itu, keberlanjutan juga dipandang sebagai elemen utama dalam mempertahankan keunggulan kompetitif di era penuh ketidakpastian. 

Baca Juga:

Hal ini ditegaskan CEO Grup Lippo Indonesia, John Riady, terkait komitmen tersebut sejalan dengan visi besar Lippo Group, “Growing in Stewardship, Transforming Lives”, di mana keberlanjutan ditempatkan sebagai inti dari seluruh aktivitas perusahaan. 

"LPKR berkomitmen menjadi pengelola yang bertanggung jawab atas sumber daya, lingkungan, dan komunitas yang dipercayakan kepada perseroan," kata John Riady, Selasa (23/9).

Untuk mewujudkan komitmen ini, LPKR membangun Kerangka Kerja Keberlanjutan yang berfokus pada empat pilar utama, yaitu meningkatkan kualitas hidup, peduli terhadap lingkungan, berinvestasi pada sumber daya manusia, dan mengutamakan praktik terbaik.

Baca Juga:

"Meningkatkan kualitas hidup bermakna menghadirkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peluang sosial-ekonomi, dan inovasi layanan bagi masyarakat," ujarnya.

Peduli terhadap lingkungan tercermin pada upaya meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi dampak lingkungan, serta memitigasi risiko iklim melalui produk dan proses hijau.

LPKR menegaskan komitmennya tentang keberlanjutan sebagai keunggulan kompetitif dan peduli terhadap lingkungan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   LPKR  Lippo Group  Geopolitik  sumber daya manusia 
BERITA LPKR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp