LPKR Tunjukkan Kinerja Keuangan Solid di Semester I 2025

jpnn.com - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), menunjukkan kinerja keuangan positif dengan mempertahankan laba bersih setelah pajak (NPAT) sebesar Rp138 miliar.

Selain itu, NPAT yang Disesuaikan (Underlying NPAT) perseroan meningkat 36% menjadi Rp208 miliar, mencerminkan peningkatan signifikan dalam profitabilitas.

CEO Grup Lippo Indonesia, John Riady menyampaikan, pencapaian ini menegaskan fokus LPKR untuk terus memperkuat bisnis inti di segmen properti dan gaya hidup, melaksanakan efisiensi operasional. Di samping menjaga manajemen keuangan yang disiplin, khususnya melalui pengendalian biaya yang efektif dan upaya penurunan utang secara berkelanjutan.

Secara statuter, perseroan melaporkan pendapatan sebesar Rp4,12 triliun, EBITDA Rp627 miliar, dan laba bersih setelah pajak Rp138 miliar, didukung oleh serah terima proyek dan penurunan biaya bunga.

"LPKR menutup periode ini dengan likuiditas kuat, meningkatkan kas menjadi Rp6,5 triliun dari Rp1,6 triliun pada tahun sebelumnya, mencerminkan pengelolaan kas efektif," ungkap John Riady dalam keterangannya, Senin (18/8).

Dia menyebutkan, di segmen properti, LPKR membukukan pra penjualan sebesar Rp2,47 triliun pada Semester I/2025, atau 40% dari target tahun ini.

Kinerja ini, terang John, didorong oleh permintaan berkelanjutan untuk rumah tapak terjangkau maupun premium di berbagai wilayah yang menyumbang 67% dari total pra penjualan. Hal ini merefleksikan minat yang kuat dari pembeli rumah pertama dan pengguna akhir.

Pencapaian ini juga didukung oleh peluncuran tahap 4 Park Serpong dan pengenalan produk premium baru, yaitu Belmont Homes dan Bentley Homes. Di Lippo Karawaci (Holdco), penjualan residensial menyumbang Rp1,25 triliun, penjualan unit komersial Rp274 miliar, kavling tanah Rp41 miliar, dan lahan makam di San Diego Hills sebesar Rp62 miliar.