Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

LPM Bogor Selatan Soroti Aturan Usia Pengurus dalam Perwali 28

Kamis, 26 Februari 2026 – 22:02 WIB
LPM Bogor Selatan Soroti Aturan Usia Pengurus dalam Perwali 28 - JPNN.COM
FK LPM Bogor Selatan mengadu ke DPRD Kota Bogor soal batas usia pengurus dalam Perwali 28. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Forum Komunikasi (FK) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Bogor Selatan menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPRD Kota Bogor terkait Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 28 Tahun 2025, baru-baru ini.

Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Ketua DPRD, Lantai 2, itu diterima Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, didampingi Wakil Ketua I DPRD Rusli Prihatevy.

Ketua FK LPM Bogor Selatan Rudi Yuniardi, mengungkapkan bahwa Perwali 28 Tahun 2025 yang disosialisasikan akhir tahun lalu memicu keresahan di tingkat wilayah.

Baca Juga:

Dia menjelaskan, aturan tersebut membatasi usia maksimal 55 tahun bagi pengurus RT, RW, dan LPM dengan alasan regenerasi kepemimpinan.

Menurutnya, ada permasalahan penting terkait pembatasan usia dan syarat pendidikan bagi ketua RT, RW, dan LPM.

"Kami menilai aturan ini mendiskriminasi warga berusia di atas 55 tahun yang secara fisik dan mental sebenarnya masih sangat mampu memimpin,” ujar Rudi.

Baca Juga:

Selain soal usia, FK LPM juga menyoroti perlunya penguatan kelembagaan LPM serta kepastian terkait masa purna tugas pengurus di tingkat wilayah.

Menanggapi hal tersebut, Adityawarman Adil menyebut Perwali Nomor 28 memang menimbulkan dinamika di masyarakat dan perlu dicermati secara komprehensif.

FK LPM Bogor Selatan mengadu ke DPRD Kota Bogor soal batas usia pengurus dalam Perwali 28.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   LPM Bogor Selatan  DPRD Kota Bogor  Perwali 28  batas usia pengurus 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp