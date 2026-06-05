LPSK Siap Lindungi Saksi hingga JC Kasus Dugaan Korupsi BGN dan Imipas

jpnn.com - JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap melindungi saksi, pelapor, ahli, hingga justice collaborator (JC) dalam perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN) serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan perlindungan tersebut diperlukan para pihak yang memiliki informasi penting agar dapat memberikan keterangan tanpa tekanan, ancaman, maupun intimidasi.

"LPSK siap memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, ahli, maupun justice collaborator yang memiliki informasi penting dalam pengungkapan kasus korupsi di BGN maupun Imipas," kata Susilaningtias dalam keterangannya.

Menurut dia, keberanian saksi dan pelapor menjadi faktor penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, negara harus menjamin keamanan mereka selama proses hukum berlangsung.

Susilaningtias menyebut dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius karena menyangkut kepentingan publik yang luas, khususnya pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.

“Saksi, pelapor, maupun ahli yang membantu mengungkap perkara memiliki peran penting dan dapat memperoleh perlindungan dari LPSK sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

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Dia mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi termasuk perkara yang memungkinkan saksi, pelapor, ahli, dan JC memperoleh perlindungan. Hal itu sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain itu, LPSK juga membuka ruang perlindungan bagi saksi pelaku atau JC yang dinilai memiliki kontribusi signifikan dalam membongkar perkara.